В Крыму запретили день Святого Валентина

Власти Крыма считают, что праздник не имеет никакого отношения к православию и традициям страны

Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов считает недопустимым празднование Дня святого Валентина в школах республики.

«Считаю, что никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке этого псевдопраздника, в школах и других учебных заведениях российского Крыма быть не должно. Уверен, что мою точку зрения поддержит множество крымчан», - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его мнению, никакого отношения к православию и никаких оснований в культуре и традициях народов России этот день не имеет.

«Это дешевая духовная подделка. И, конечно, коммерческий проект», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, в России есть по-настоящему народный праздник, имеющий глубокие исторические, культурные и духовные корни.