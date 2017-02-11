В Крыму запретили день Святого Валентина

Власти Крыма считают, что праздник не имеет никакого отношения к православию и традициям страны
Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов считает недопустимым празднование Дня святого Валентина в школах республики.
«Считаю, что никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке этого псевдопраздника, в школах и других учебных заведениях российского Крыма быть не должно. Уверен, что мою точку зрения поддержит множество крымчан», - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его мнению, никакого отношения к православию и никаких оснований в культуре и традициях народов России этот день не имеет.
«Это дешевая духовная подделка. И, конечно, коммерческий проект», — подчеркнул Аксенов.
По его словам, в России есть по-настоящему народный праздник, имеющий глубокие исторические, культурные и духовные корни.
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Теги: Аксенов, День святого Валентина, Крым, праздник
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