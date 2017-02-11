В Китае возведут «Вертикальный лес» из 3 000 растений (фото)

Нанкинский «Вертикальный лес» будет состоять из 1100 деревьев 23 видов и более 2500 небольших растений и кустарников

В китайском городе Нанкин появится Здание «Вертикальный лес» которое будет включать в себя два высотных дома и комплекс-платформу. Высота одного высотного дома - 200 м, общая площадь 56,911 тыс. кв.м.

Нанкинский «Вертикальный лес» будет состоять из 1,1 тыс. деревьев 23 видов и более 2,5 тыс. небольших растений и кустарников. Две башни смогут поглощать до 25 т углекислого газа ежегодно, а также производить не менее 132 куб. футов кислорода в день.

В доме будут офисы, музей, институт зеленой архитектуры и клуб. Высота второго высотного здания - 108 м, площадь - 23,698 тыс кв.м, в нем расположится гостиница.

Проект будет завершен к 2018 году. Вертикальный лес помогает создать необходимый микроклимат и фильтровать мелкие частицы пыли, содержащиеся в городском воздухе. Разнообразие растений будет способствовать повышению уровня влажности, поглощению углекислого газа, производству кислорода, а также защите людей и зданий от солнечной радиации и шумового загрязнения