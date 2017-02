В Турции 16 апреля состоится конституционный референдум

Референдум будет посвящён конституционным поправкам, которые должны усилить власть президента Турции Эрдогана

Государственная избирательная комиссия Турции приняла решение о проведении референдума 16 апреля, сообщает Anadolu в своем Twitter.

Turkey´s Supreme Board of Elections confirms date of constitutional referendum as April 16 pic.twitter.com/x3B99T4XSr