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Мир

В Турции 16 апреля состоится конституционный референдум

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Референдум назначен на апрель

Референдум будет посвящён конституционным поправкам, которые должны усилить власть президента Турции Эрдогана

Государственная избирательная комиссия Турции приняла решение о проведении референдума 16 апреля, сообщает Anadolu в своем Twitter.

«Избирательная комиссия Турции утвердила дату проведения конституционного референдума - 16 апреля», - говорится в сообщении.

Напомним, 21 января турецкий парламент одобрили законопроект о внесении поправок в конституцию, расширяющих полномочия президента страны. Парламентарии подавляющим большинством поддержали внесение поправок в основной закон страны. За законопроект высказались 339 депутатов из 488 участвовавших в голосовании, 142 - против. 

Теперь президент Турции сможет издавать указы и назначать министров, а также выносить на народное голосование вопросы о реформах конституции, при этом оставаясь членом партии.

Кроме того, законопроект предполагает, что состав парламента будет расширен с 550 до 600 законодателей, а также будет снижен минимальный возраст кандидатов в депутаты с 25 до 18 лет.

Одобренный законопроект должен быть не позднее начала следующей недели передан на утверждение действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. После утверждения законопректа президентом, должен состояться референдум. Предположительно, голосование состоится в начале апреля. 

Как сообщали «Комментарии», 12 января в парламенте Турции проходило голосование относительно расширения полномочий президента страны Реджепа Эрдогана, один из представителей оппозиционной Народно-республиканской партии заблокировал трибуну, началась потасовка, в ходе которой одному из нардепов сломали нос.

 

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Теги: политика, Реджеп Тайип Эрдоган, референдум, Турция

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