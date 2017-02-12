Пять Курильских островов получили имена

Безымянным островам Курильской гряды начали присваивать названия

Пять островов, входящих в состав Сахалинской области, получили имена известных военных, государственных деятелей и капитана дальнего плавания. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Проект по присвоению имен островам начался в 2010 году на основании предложений Сахалинской областной думы и при участии Сахалинского отделения Русского географического общества. В 2012 году была предпринята экспедиция «Имя на карте Сахалина». Один из двух скалистых островков, расположенных в двухстах метрах от северо-восточной части острова Шикотан, назвали именем известного ученого Сергея Капицы.

В частности, одному из островов присвоено имя генерала Кузьмы Деревянко, в 1945 году подписавшего акт о капитуляции Японии. В годы Великой Отечественной войны он был начальником штаба нескольких армий. 7 мая 2007 года президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о присвоении Деревянко посмертно звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за мужество и самоотверженность, проявленные в годы Второй мировой войны 1939–1945 годов, выдающиеся дипломатические заслуги в послевоенном урегулировании межгосударственных отношений.

Другой остров получил имя еще одного советского генерала-лейтенанта Алексея Гнечко, участника гражданской и советско-японской войн.

Еще один остров получил имя министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко.

Другой остров назван именем губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова – он возглавлял ее с 1995 по 2003 год.

Пятый остров назван именем первой в мире женщины – капитана дальнего плавания Анны Щетининой.