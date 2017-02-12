В Турции арестован исполнитель теракта в ночном клубе Reina

Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов убил 39 человек и ранил 69

Исполнитель теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле, уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов арестован решением районного суда в Стамбуле, сообщило в субботу агентство Anadolu.

Отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула ранее завершил расследование дела Машарипова и направил дело в суд. Машарипов признан виновным в «попытке свержения конституционного строя», «участии в деятельности террористической организации», «преднамеренном убийстве более одного лица».

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.

По данным МВД Турции, в результате нападения погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле. Вместе с ним были задержаны три женщины и один мужчина. В их числе – граждане Киргизии, Египта, Сенегала и Сомали.