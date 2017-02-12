В Турции арестован исполнитель теракта в ночном клубе Reina

Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов убил 39 человек и ранил 69
Исполнитель теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле, уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов арестован решением районного суда в Стамбуле, сообщило в субботу агентство Anadolu.
Отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула ранее завершил расследование дела Машарипова и направил дело в суд. Машарипов признан виновным в «попытке свержения конституционного строя», «участии в деятельности террористической организации», «преднамеренном убийстве более одного лица».
Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.
По данным МВД Турции, в результате нападения погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.
Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле. Вместе с ним были задержаны три женщины и один мужчина. В их числе – граждане Киргизии, Египта, Сенегала и Сомали.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
15:03
Мошенники продали пенсионерке из Ровно сувенирные доллары по цене настоящих
|
14:50
Украинцы пытаются сэкономить за счет двухзонных электросчетчиков
|
14:40
Супергол Малиновского помог разгромить команду Безуса (ВИДЕО)
|
14:19
На турнире по теннису на Гавайях прозвучал гимн Третьего рейха
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0