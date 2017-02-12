В Швейцарии сегодня проходят три референдума

Граждане должны высказать свое мнение по поводу налогов, натурализации и проведения зимней Олимпиады-2026
В Швейцарии сегодня, 12 февраля, проходят три референдума, сообщает DW. Граждане страны должны выразить свое мнение насчет снижения налога на корпорации, создания облегченных натурализационных процедур, проведения в стране зимней Олимпиады 2026 года.
В голосовании по налогу на корпорации швейцарцы рассматривают правительственное предложение отменить преференции примерно для 24 тыс. международных холдинговых компаний, зарегистрированных в Швейцарии.
Еще один референдум касается будущего 25 тысяч молодых иммигрантов, внуков мигрантов, проживающих в Швейцарии.
Правительство предлагает облегчить для них натурализационные процедуры. Против этого выступает правопопулистская Швейцарская народная партия, которая считает, что он облегчит мусульманским экстремистам путь к получению швейцарских паспортов.
В Граубюндене также проходит референдум, на котором жители должны высказать свое согласие или несогласие на подачу заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года. Избиратели уже высказывались против Игр на референдумах в 1980 и 2013 годах.
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Теги: голосование, налоги, Олимпиада, референдум, Швейцария
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