В Швейцарии сегодня проходят три референдума

Граждане должны высказать свое мнение по поводу налогов, натурализации и проведения зимней Олимпиады-2026

В Швейцарии сегодня, 12 февраля, проходят три референдума, сообщает DW. Граждане страны должны выразить свое мнение насчет снижения налога на корпорации, создания облегченных натурализационных процедур, проведения в стране зимней Олимпиады 2026 года.

В голосовании по налогу на корпорации швейцарцы рассматривают правительственное предложение отменить преференции примерно для 24 тыс. международных холдинговых компаний, зарегистрированных в Швейцарии.

Еще один референдум касается будущего 25 тысяч молодых иммигрантов, внуков мигрантов, проживающих в Швейцарии.

Правительство предлагает облегчить для них натурализационные процедуры. Против этого выступает правопопулистская Швейцарская народная партия, которая считает, что он облегчит мусульманским экстремистам путь к получению швейцарских паспортов.

В Граубюндене также проходит референдум, на котором жители должны высказать свое согласие или несогласие на подачу заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года. Избиратели уже высказывались против Игр на референдумах в 1980 и 2013 годах.