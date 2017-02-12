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Мир

В Венеции проходит ежегодный карнавал

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Стоимость масок всех возможных расцветок и форм достигает 15–20 евро

Присоединиться к карнавалу можно в любой момент 

11 февраля в Венеции открылся ежегодный карнавал. Carnevale di Venezia – грандиозное событие в Италии и один из самых знаменитых карнавалов в мире. Этот костюмированный бал-маскарад – самый старинный из всех карнавалов планеты, ежегодно проходящий в Венеции.

Традиционный Венецианский карнавал продолжается более двух недель – дата его открытия зависит от начала католического Великого поста, а заканчивается он в среду первой недели Великого поста.

Темой этого года выбрано тщеславие. На главной площади Венеции Сан Марко расположились многочисленные мастерские ремесленников. Следуя традиции, карнавал торжественно открылся праздником венецианцев на воде. Карнавальные шествия сопровождаются фейерверками и музыкальными перформансами на тему карнавала.

Присоединиться к карнавалу можно в любой момент – маски всех возможных расцветок и форм продаются повсеместно. Стоимость их достигает 15–20 евро.

Время проведения карнавала в 2017 году – с 11 февраля по 28 февраля, в 2018 году – с 13 февраля по 25 февраля.

Власти Венеции считают, что обеспечение мер безопасности во время карнавала является их приоритетной задачей.

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Теги: Венеция, Италия, карнавал, маски, фейерверки

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