На турнире по теннису на Гавайях прозвучал гимн Третьего рейха

От Ассоциации тенниса США потребовали официальных извинений

Организаторы Кубка Федерации по теннису, который проходит на Гавайях, допустили серьезный промах. Во время церемонии открытия четвертьфинального матча среди женских команд был исполнен вариант немецкого гимна, который использовался Третьим рейхом. Вместо современной «Песни немцев» был спет запрещенный с 1945 года текст гимна времен Третьего рейха, сообщает Associated Press.

Это вызвало негативную реакцию немецких спортсменов, а от Ассоциации тенниса США потребовали официальных извинений.

На пресс-конференции после матча немецкая теннисистка боснийского происхождения Андреа Петкович заявила, что, услышав гимн, хотела уйти с корта. «Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе. Я принимаю участие в Кубке Федерации 13 лет, и этот инцидент – худшее, что случалось со мной», – заявила немецкая спортсменка.

Представители Ассоциации тенниса США признали свою ошибку и принесли извинения в Twitter спортсменам и болельщикам, заверив, что произошедшее было случайностью, которая больше не повторится.