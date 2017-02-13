Командующий ВВС Литвы поплатился за лояльность к России

Полковник собирался отремонтировать два вертолета в РФ

Командующий Военно-воздушными силами Литвы Аудронис Навицкас уволен с занимаемой должности из-за намерения отремонтировать вертолеты Ми-8 в России. Такое решение министр обороны Литвы Раймундас Кароблис принял по результатам служебного расследования, длившегося несколько месяцев, сообщает delfi.lv.

«Имеющиеся материалы свидетельствуют, что решение о ремонте вертолетов и выделении для этого средств было принято с условием, что ремонт не будет проводиться на территории России или у поставщиков этой страны. Полковник А. Навицкас, будучи высшим должностным лицом ВВС, не обеспечил реализации политической установки, высказанной на заседании Совета по оборонным ресурсам Минобороны от 9 февраля 2016 года – не ремонтировать военные вертолеты в России. Национальная безопасность не согласуется со свободной трактовкой политических установок», – отметил министр обороны Кароблис.

Как утверждал МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошел бы вразрез с решениями Евросоюза о санкциях в отношении Москвы и с внешней политикой Литвы.

Решением министра полковник внесен во временный резерв персонала литовской армии, ему грозит отправление в запас. По закону если в течение двух месяцев ему не будет предложена должность в армии, соответствующая его квалификации и званию, Навицкас будет отправлен в запас.

Минобороны Литвы с ноября 2016-го расследовало намерения ремонтировать в России два военных вертолета, предназначенных для поиска и спасения. Полковник был отстранен, когда началось расследование. Это решение офицер обжаловал в суде.