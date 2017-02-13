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Швейцарцы одобрили упрощенное получение гражданства

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На плакатах противников реформы изображена женщина в мусульманской одежде, а слоган гласит, что изменение правил приведет к исламизации государства

В стране прошел референдум по вопросу изменении жестких правил получения гражданства

По предварительным данным, около 55% избирателей поддержали послабления, касающиеся иммигрантов в третьем поколении – людей, родившихся в Швейцарии, которые являются внуками иммигрантов, приехавших в страну. В настоящее время человек, родившийся на территории конфедерации, не получает автоматически гражданство, и граждане других стран обычно ждут 12 лет, прежде чем могут подать заявление о получении швейцарского паспорта. Кроме того, для этого необходимо пройти серию тестов и интервью, цель которых – установить, насколько человек знаком с традициями Швейцарии. При этом окончательное решение о присвоении гражданства принимает городской совет, который иногда опирается на мнение сообщества – то есть соседей – и имеет право задавать кандидату абсолютно любые вопросы о Швейцарии и ее культуре.

Новые правила, которые могут быть приняты по результатам голосования, позволят иммигрантам в третьем поколении в некоторой степени избежать этой бюрократии. Они будут касаться людей моложе 25 лет, чьи родители и родители родителей постоянно жили в Швейцарии. Сторонники введения этих послаблений говорят, что неправильно требовать от людей, проживших всю жизнь в стране, доказательств того, что они интегрированы в общество.

Критики поправок считают, что они приведут к дальнейшим послаблениям и в конечном счете позволят всем негражданам, которых в Швейцарии около 25%, легко получить швейцарский паспорт. На плакатах противников реформы изображена женщина в мусульманской одежде, а слоган гласит, что изменение правил приведет к исламизации государства. За последние 30 лет в Швейцарии было предпринято три попытки смягчить правила получения гражданства, и все они провалились.

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Теги: гражданство, поколение, референдум, Швейцария, исламизация

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