Франция лидирует в рейтинге самых популярных туристических направлений

В 2016 году страну посетили 83 млн. туристов

В 2016 году Франция сохранила за собой место первого туристического направления в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, сообщает RFI.

По словам министра, во Франции за прошедший год побывало 82,5–83 млн. зарубежных гостей. По сравнению с 2015 годом поток туристов снизился на 2–3% после серии терактов. Эро подчеркнул, что, несмотря на это, стране удалось сохранить за собой место первого туристического направления в мире. Франция по числу принимаемых туристов опережает США и Испанию.

В 2016 году французская туристическая отрасль пострадала от волны терактов, в которых за два года погибло 238 человек, а также от серии забастовок транспорта и плохих погодных условий во время курортных сезонов. МИД отмечает, что восстановление потока иностранных туристов началось с осени 2016 года. В первом квартале этого года было зафиксировано 10% роста числа бронирований авиабилетов в Париж.

В 2015 году во Франции побывало рекордное число зарубежных гостей – 85 млн. человек. Французский МИД поставил перед собой задачу – к 2020 году добиться увеличения числа иностранных туристов до символической отметки – 100 млн. человек.