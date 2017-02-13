Франция лидирует в рейтинге самых популярных туристических направлений

В 2016 году страну посетили 83 млн. туристов
В 2016 году Франция сохранила за собой место первого туристического направления в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, сообщает RFI.
По словам министра, во Франции за прошедший год побывало 82,5–83 млн. зарубежных гостей. По сравнению с 2015 годом поток туристов снизился на 2–3% после серии терактов. Эро подчеркнул, что, несмотря на это, стране удалось сохранить за собой место первого туристического направления в мире. Франция по числу принимаемых туристов опережает США и Испанию.
В 2016 году французская туристическая отрасль пострадала от волны терактов, в которых за два года погибло 238 человек, а также от серии забастовок транспорта и плохих погодных условий во время курортных сезонов. МИД отмечает, что восстановление потока иностранных туристов началось с осени 2016 года. В первом квартале этого года было зафиксировано 10% роста числа бронирований авиабилетов в Париж.
В 2015 году во Франции побывало рекордное число зарубежных гостей – 85 млн. человек. Французский МИД поставил перед собой задачу – к 2020 году добиться увеличения числа иностранных туристов до символической отметки – 100 млн. человек.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: гости, направление, Париж, туристы, Франция
Последние новости
|
08:50
|
08:30
|
08:25
|
08:19
Основатель Facebook показал прототип перчаток виртуальной реальности
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0