Аэропорт Гамбурга пострадал от химической атаки

Полиция устанавливает, кто пустил перечный газ в вентиляционную систему

Около 70 человек пострадали в результате химической атаки на аэропорт Гамбурга. В воскресенье днем из здания аэропорта были эвакуированы пассажиры из-за странного запаха, заполнившего помещение. Люди жаловались на кашель, затрудненное дыхание, раздражение глаз.

Как позже выяснилось, причиной инцидента стал перечный газ, который неизвестные пустили через системы вентиляции.

Как рассказали представители пожарной бригады, контейнер с перечным газом был обнаружен возле диспетчерской. «Контейнер был открыт, часть баллончиков использована. Спрей, вероятно, образовал облако и был разнесен кондиционером», - рассказал пожарный.

Кто распылил баллончики, пока не выяснено, но полицейские Гамбурга расценивают это как преступление.

Ранее «Комментарии" писали о том, что пассажир самолета открыл запасной выход прямо перед взлетом.