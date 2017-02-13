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Мир

На Алтае в озеро рухнул вертолет

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Поиск упавшего в озеро вертолета не могут начать из-за непогоды

По предварительным данным, полет был несанкционированный, а на борту находился бывший вице-губернатор Алтайского края

В воскресенье вечером в России на Алтае в озеро Телецкое упал вертолет. Об этом пишет РИА «Новости».

О случившемся сообщили очевидцы происшествия. Потерпевший крушение вертолет принадлежал компании «Алтай Авиа».

«Всего на борту находились пять человек, это бывший вице-губернатор Алтайского края Анатолий Банных, руководитель вертолетного комплекса «Хелипорт Москва» Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир», — сообщил источник в правоохранительных органах.

К месту бедствия еще в воскресенье вечером направилась группа спасателей из 60 человек. Сейчас над Телецким озером сильный штормовой ветер, поэтому поиски потерпевшего крушение вертолета никак не могут начать. Стало известно, что обнаружено тело одной из пассажирок  - его прибило к берегу озера.

Сообщается, что полет был несанкционированный, так как летать над заповедником в темное время суток запрещено. По предварительным данным, на вертолете перевозили сотрудника заповедника, заболевшего пневмонией.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в аэропорту Гватемалы упал вертолет.

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Теги: Алтай, вертолет, крушение, озеро, спасатели

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