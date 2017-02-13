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Мир

Фото убийства российского посла в Анкаре получило престижную премию

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Премию присудили одному снимку из целого фоторепортажа

Фотограф агентства Ассошиэйтед пресс Бурхан Озбилиджи стал знаменитым, сделав облетевший мир фоторепортаж с места убийства российского посла в Анкаре 

Премию World Press Photo получил фотограф агентства Ассошиэйтед пресс Бурхан Озбилиджи за снимок, на котором запечатлено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом пишет ВВС.

Как сообщает агентство, этот снимок был частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству. Однако приз получила только одна фотография - та, на которой убийца с пистолетом в руке стоит над телом убитого посла.

Напомним, убийство Андрея Карлова было совершено 19 декабря во время того, как дипломат произносил приветственную речь на открытии российской фотовыставки в Анкаре. Стрелком оказался турецкий экс-полицейский 22-летний офицер Мевлют Мерт Алтынташ. Он зашел на выставку под видом охранника и несколько раз выстрелил в посла из пистолета.От полученных ранений дипломат скончался . А его убийцу правоохранители ликвидировали на месте происшествия.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Россия выпустила марку в память об убитом в Анкаре после Андрее Карлове.

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Теги: Анкара, дипломат, посол, убийство, премия, фото

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