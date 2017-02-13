Известный российский писатель присоединился к ДНР

Прилепину грозит лишения свободы от восьми до пятнадцати лет
Писатель и один их подписантов обращения российской оппозиции Путин должен уйти 2010 года Захар Прилепин присоединился к террористической организации «ДНР» и занял должность «политрука».
По словам Прилепина, он принимает участие в боях против украинской армии.
«Политрук - это не воспитатель в детском саду. Я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем… Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи», - заявил Прилепин.
Ранее Прилепин был противником путинского режима, однако после оккупации Россией Крыма в 2014 году переосмыслил отношение к современной российской власти.
Напомним, что согласно ст. 359 Уголовному кодексу РФ, ему должно грозить от трех до семи лет тюрьмы.
В Украине Прилепина ждет наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет.
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Источник: «Дождь»,
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