Прилепину грозит лишения свободы от восьми до пятнадцати лет

Писатель и один их подписантов обращения российской оппозиции Путин должен уйти 2010 года Захар Прилепин присоединился к террористической организации «ДНР» и занял должность «политрука».

По словам Прилепина, он принимает участие в боях против украинской армии.

«Политрук - это не воспитатель в детском саду. Я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем… Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи», - заявил Прилепин.

Ранее Прилепин был противником путинского режима, однако после оккупации Россией Крыма в 2014 году переосмыслил отношение к современной российской власти.

Напомним, что согласно ст. 359 Уголовному кодексу РФ, ему должно грозить от трех до семи лет тюрьмы.

В Украине Прилепина ждет наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет.