В Москве парень погиб, пытаясь повторить прыжок из компьютерной игры (видео)

19-летний юноша прыгнул вниз с общего балкона жилого дома, расположенного на 23-м этаже

Смертью окончилась попытка 19-летнего москвича повторить трюк любимых героев из компьютерной игры. Парень совершил так называемый «прыжок веры» с балкона 23 этажа высотного дома на юге Москвы. Об этом пишет life.ru.

Парень опасался, что родители могут помешать реализации его плана, поэтому поднялся на общий балкон жилого дома,откуда и прыгнул вниз. Позже на месте его падения нашли предсмертную записку, в которой парень пишет, что давно шел к этому прыжку и это его осознанное решение.

По словам членов семьи погибшего, молодой человек практически безвылазно играл в компьютерную игру Assassin´s Creed. В итоге геймер загорелся идеей повторить за любимыми героями «прыжок веры».

Ранее «Комментарии" писали о том, что обнародованы фамилии детей, которые состоят в соцсетях в «группах смерти».