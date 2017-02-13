В Альпах снежная лавина накрыла людей в зоне внетрассового катания

Четыре человека погибли, поиски пятерых продолжаются

Девять человек, включая проводника, оказались погребены сегодня утром под снежной лавиной на французском горнолыжном курорте Тинь в Альпах. Сообщение о сходе лавины поступило спасателям около 11.00 местного времени (12.00 по Киеву). Через час в зоне внетрассового катания удалось обнаружить первых выживших и тела погибших. Через некоторое время появилось сообщение, что число погибших увеличилось до четырех. Продолжаются поиски еще пятерых пропавших под лавиной.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Афганистане растет число жертв снежных лавин.