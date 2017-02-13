Соцсети покоряет фото перепуганной Меркель в объятиях травести-дивы

Фотография канцлера Германии Ангелы Меркель в обнимку с художником-трансвеститом под псевдонимом Оливия Джонс вызвала ажиотаж у пользователей социальных сетей.
«Фото прекрасное», - написал на своей странице в Facebook известный художник из РФ Сергей Елкин. Сообщается, что за 18 часов на странице художника изображение собрало около 900 «лайков». В сети немецкого медиа количество отметок «нравится» достигло 25 тысяч.
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Теги: Меркель, социальные сети, травести, фото, юмор
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