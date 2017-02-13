Названа страна, в которой начали продавать летающие автомобили

Первые экземпляры будут продаваться за полмиллиона евро

В Голландии стартовал прием заказов на летающие автомобили, поставки которого планируются в конце будущего года

Отмечается, что все владельцы такого автомобиля должны будут предварительно получить лицензию пилота, а после этого пройти дополнительное обучение по управлению автомобилем в компании-производителе.

Только после этого владельцы смогут управлять своими автомобилями самостоятельно.

Кроме того, первая партия Liberty будет более дорогой, а вскоре компания производитель намерена также выпустить более бюджетную версию авто, стоимость которых будет составлять 300 тысяч евро.

Голландцы уверены, что их новинка позволит начать новую эру в мире автомобилей