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Мир

Названа страна, в которой начали продавать летающие автомобили

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Летающий авто

Первые экземпляры будут продаваться за полмиллиона евро

В Голландии стартовал прием заказов на летающие автомобили, поставки которого планируются в конце будущего года 

Отмечается, что все владельцы такого автомобиля должны будут предварительно получить лицензию пилота, а после этого пройти дополнительное обучение по управлению автомобилем в компании-производителе.

Только после этого владельцы смогут управлять своими автомобилями самостоятельно.

Кроме того, первая партия Liberty будет более дорогой, а вскоре компания производитель намерена также выпустить более бюджетную версию авто, стоимость которых будет составлять 300 тысяч евро.

Голландцы уверены, что их новинка позволит начать новую эру в мире автомобилей

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Источник: , NewAtlas

Теги: автомобили, Голландия, летающие объекты, техника

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