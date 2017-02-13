Названа страна, в которой начали продавать летающие автомобили

Первые экземпляры будут продаваться за полмиллиона евро
В Голландии стартовал прием заказов на летающие автомобили, поставки которого планируются в конце будущего года
Отмечается, что все владельцы такого автомобиля должны будут предварительно получить лицензию пилота, а после этого пройти дополнительное обучение по управлению автомобилем в компании-производителе.
Только после этого владельцы смогут управлять своими автомобилями самостоятельно.
Кроме того, первая партия Liberty будет более дорогой, а вскоре компания производитель намерена также выпустить более бюджетную версию авто, стоимость которых будет составлять 300 тысяч евро.
Голландцы уверены, что их новинка позволит начать новую эру в мире автомобилей
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Источник: , NewAtlas
Теги: автомобили, Голландия, летающие объекты, техника
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