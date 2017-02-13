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ДТП на Тайване привело к многочисленным жертвам (фото)

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Авария произошла в ночь с понедельник на вторник на шоссе недалеко от столицы Тайваня Тайбэя

32 человека погибли при аварии туристического автобуса

Авария произошла в ночь с понедельник на вторник на шоссе недалеко от столицы Тайваня Тайбэя. Всего в автобусе находились 45 человек, 13 из которых были доставлены в больницу, сообщают спасательные службы. У большинства пострадавших серьезные травмы.

Спасатели сообщили, что все пострадавшие были жителями Тайваня. среди них было много пожилых людей.

На кадрах, которые показывает местное телевидение, видно, что перевернутый автобус лежит на обочине дороги. Вокруг него находятся многочисленные машины скорой помощи и пожарные бригады.

По данным местных СМИ, туристы ехали с фермы, где они наблюдали за цветением сакуры.

Пока не ясно, что стало причиной аварии. Полиция проверяет, не превышал ли скорость водителя автобуса, сообщают местные СМИ.

Автобусу было около 19 лет, передает Франс Пресс. Он принадлежал агентству, организующему туры по всей стране.

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Теги: авария, автобус, дтп, жертвы, Тайвань

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