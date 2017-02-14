Мелания Трамп продлит жизнь огорода Мишель Обамы

Бывшая первая леди высадила сад на терртории Белого дома, чтобы наглядно рассказывать детям о здоровой пище, нынешняя первая леди решила продолжить традицию

Первая леди США Мелания Трамп намерена сохранить огород, который обустроила на территории Белого дома ее предшественница Мишель Обама. Об этом пишет Time.

«Я очень горжусь тем, что этот небольшой сад будет жить как символ надежд и мечтаний каждого из нас о более здоровой нации для наших детей», — сказала Трамп.

Напомним, Мишель Обама создала сад в 2009 году, чтобы на его примере объяснить детям и подросткам пользу здорового питания и показать, как справиться с распространенной среди них проблемой ожирения. Некоторые из ребят, участвовавших в первой посадке, были приглашены и в этом году.

Любопытно, что это не первый выращеный на територии Белого дома огород. На грядках в свое время трудилась и супруга 32-го президента США Франклина рузвельта – Элеонора. Во времена Второй мировой войны она высадила на территории резиденции так называемый Огород победы, чтобы показать американцам пример того, как в кризисные времена обеспечить себя пищей.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Меланию Трамп с вещами не ждут в Белом доме раньше лета.