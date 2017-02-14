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Швейцарский кантон отказался от зимней Олимпиады

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Граждане Граубюндена не захотели давать денег даже на предвыборную заявку

Теперь решать, хотят ли они проводить у себя Игры-2026, будут кантоны Западной франкоязычной Швейцарии

Швейцарский кантон Граубюнден отказался от планов на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Как сообщает издание Swissinfo, против Олимпиады на референдуме, который состоялся в воскресенье, 12 февраля, проголосовали более 60% избирателей. Об этом пишет LB.ua.

Предложение поступило от бизнес-сообщества и местной политической элиты. Они заявляли, что Олимпиада будет способствовать возрождению туризма и местной экономики, а также модернизации инфраструктуры.

При этом граждане Граубюндена должны были одобрить выделение кредита в размере 25 млн. на предвыборную кампанию, то есть на период, пока в июле 2019 года не будет объявлена страна-хозяйка зимних Игр 2026 года. Только 1 млн. франков предоставило бы кантональное правительство, остальные 24 млн. должны были выделить федеральное правительство, Швейцарский олимпийский комитет и общины, непосредственно принимающие спортивное мероприятие.

Игры 2026 года, согласно задумке швейцарцев, должны проходить децентрализованно, чтобы доля временно построенных спортивных объектов была как можно меньше. Местом проведения Игр 2026 года в таком случае стали бы центры зимнего спортивного отдыха и такие горнолыжные курорты кантона Граубюнден, как Санкт-Мориц, Давос, Ленцерхайде/Ароза, Флимс/Лакс и город Кур. Основными принимающими общинами были названы Кур, Давос и Санкт-Мориц.

Тем не менее Швейцария пока не отказывается от планов на Олимпиаду. В конце января 2017 года кантоны Западной франкоязычной Швейцарии представили проект под названием «Сьон-2026. Олимпийские игры в сердце Швейцарии». Он предполагает объединить четыре кантона Западной Швейцарии (Вале, Во, а также кантоны Берн и Фрибур) в единый олимпийский кластер, а город Сьон сделать столицей зимних Игр 2026 года.

Фото: Keystone

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Теги: Граубюнден, кантон, Олимпиада-2026, референдум, Швейцария

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