Парень и девушка готовили теракт у Эйфелевой башни

Стали известны планы задержанных во Франции подозреваемых в подготовке теракта

Задержанная в пятницу во французском Монпелье пара молодых людей планировала совершить теракт у главной достопримечательности Франции — Эйфелевой башни. Об этом пишет издание Express, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, в пятницу 10 февраля в Монпелье был задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта на территории Франции. На местах обысков обнаружены взрывчатые вещества — 71 грамм пероксида ацетона. Сообщалось, что группа планировала осуществить взрыв в одном из туристических мест.

По данным местной газеты, задержанные Тома и Зара «хотели нанести удар по Эйфелевой башне, чтобы произвести впечатление». Они планировали и другие цели, например, напасть на военных на юге Франции, сообщает издание.

Ранее "Комментарии» писали о том, что Эйфелеву башню окружат стеклянной стеной.