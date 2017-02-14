Великобритания поддержит Украину в борьбе против мировых тиранов

Лондон выделит Украине и странам Балтии 876 млн. долларов
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует использовать 700 млн. фунтов (876 млн. долларов) иностранной помощи для создания нового фонда по поддержке союзников Соединенного Королевства в борьбе против тиранов в мире. Об этом сообщает The Sun, пишет Слово и Дело.
Таким образом, Британия не будет поставлять союзникам оружие, однако планирует поддерживать их финансово в течение нескольких лет.
Большая часть средств фонда пойдет на оказание помощи Украине и странам Балтии. При этом в Британии отмечают важность стабильности и процветания в странах бывшего Советского Союза. Не исключается, что на поддержку Украины и государств, которые борются с терроризмом в Сирии и Ливии, могут пойти деньги британских налогоплательщиков.
Ранее Борис Джонсон сказал, что Великобритания должна вести борьбу против «культа сильного человека» в России и на Ближнем Востоке, и оспаривать мысль, что «сильный всегда прав».
Фото: AFP
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Теги: Балтия, Борис Джонсон, Великобритания, помощь, тирания
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