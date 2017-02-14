В Нью-Йорке на подиум вышли домашние любимцы

Моделями необычного показа мод стали не только собаки и кошки, а также ручные крысы и даже ящерица
Крупнейший в мире показ мод для домашних животных New York Pet Fashion Show прошел в Нью-Йорке. Более 700 владельцев представили в этом шоу своих питомцев. К слову, среди моделей были не только традиционные собаки и кошки, но и несколько ручных крыс и даже ящерица.
Ставший ежегодным показ проводился уже в 14-й раз.
Четверолапых моделей, наряженных в замысловатые одежды, по подиуму проводили и проносили их владельцы. Часть показа была посвящена Бродвею. Зрителям продемонстрировали кота, одетого в костюм первого министра финансов США Александра Гамильтона из одноименного мюзикла, и бородатую агаву в жилете из «Школы рока» Эндрю Ллойд Уэббера.
Обладателями премии «Золотая лапа» стала пара чихуахуа и йоркширский терьер в костюмах скелетов с мексиканского дня мертвых.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Запорожье студент, рискуя жизнью, спас собаку.
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Теги: домашние любимцы, кошка, Нью-Йорк, показ мод, собака
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