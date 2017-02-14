В Австрии арестовали двойника Гитлера

Австрийские законы запрещают восхваление Гитлера, отрицание или преуменьшение преступлений нацистов

По обвинению в прославлении нацизма в Австрии арестован 25-летний мужчина, старающийся быть похожим на нацистского лидера Адольфа Гитлера. Об этом пишет ВВС.

В одном из баров родного города Гитлера Браунау-ам-Инн молодой человек представился Гаральдом Гитлером, затем он фотографировался возле дома, где родился будущий нацистский лидер.

Представитель местной полиции сообщил, что арестованный мужчина недавно переехал в городок на границе с Германией, а до этого его видели в Вене и в Граце. Правоохранители считают, что молодой человек очень серьезно относится к своему образу.

Следует заметить, что австрийские законы запрещают восхваление Гитлера, отрицание или преуменьшение преступлений нацистов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что книга Гитлера побила рекорды продаж в Германии.