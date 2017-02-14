Советник президента США по нацбезопасности подал в отставку

Отставка Майкла Флинна спустя менее месяца после назначения делает его работу на посту советника президента США по национальной безопасности рекордно короткой

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн покинул занимаемый им пост. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Я ненамеренно предоставил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моих контактах с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», — говорится в письме Флинна, копией которого располагает CNN.

Сообщение об отставке Флинна появилось после того, как стало известно, что в январе Министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он является «потенциально уязвим для шантажа со стороны России».

Отставка Флинна спустя менее, чем месяц работы на посту советника делает его работу одной из кратчайших среди старших советников президента США в современной истории.

Исполняющим обязанности советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кит Келлогг, который, руководил аппаратом Совета нацбезопасности, а также консультировал Трампа по вопросам нацбезопасности во время избирательной кампании.

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