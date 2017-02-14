Совбез ООН осудил испытание КНДР баллистической ракеты

Члены Совета Безопасностии ООН пригрозили Пхеньяну «дальнейшими значительными мерами»

На заседании 13 февраля Совет Безопасности ООН единогласно осудил недавний запуск баллистической ракеты Северной Кореей.

Запуск баллистической ракеты со стороны Пхеньяна является глубоким нарушением резолюций ООН, констатировали участники заседания и пригрозили «принять дальнейшие значительные меры» в отношении КНДР.

Напомним, КНДР официально подтвердила факт испытания баллистической ракеты в ночь на 12 февраля. По предварительным данным, ракета пролетела около 500 км и упала в акватории Японского моря.

Ранее "Комментарии" писали о том, что КНДР накопила плутония на 8 ядерных бомб.