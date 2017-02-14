В США лидера радикальной группировки убили в семейной ссоре

В убийстве главы одной из группировок Ку-клукс-клана обвиняют его жену и пасынка
Лидер радикальной ультраправой организации Ку-клукс-клан Фрэнк Анкона был убит в ходе семейной ссоры. К такому выводу пришли правоохранители, предъявив обвинения в убийстве жене радикала и его пасынку. Об этом пишет The New York Times.
Известно, что 11 февраля тело лидера Ку-клукс-клана было обнаружено на берегу реки Миссури в городе Белград. Следствие располагает данными, что семейная ссора произошла 9 февраля. После этого супруга Фрэнка Анкона - 44-летняя Малисса Анкона и пасынок 24-летний Пол Джинкерсон отвезли тело 51-летнего мужчины к реке, где в субботу, 11 февраля оно и было обнаружено.
На теле убитого выявлены огнестрельные ранения головы. По одной версии, убийство было совершено из дробовика, по другой — из пистолета.
Известно, что Анкона был членом радикальной организации более 30 лет. Всего в настоящее время в США действуют почти 30 соперничающих друг с другом группировок Ку-клукс-клан. Они конкурируют в деле привлечения сторонников, пожертвований, внимания СМИ и за право называться истинными последователями первых членов организации.
Группировка убитого не считается крупной и особо влиятельной в стране, хотя имеет довольно многочисленных сторонников и активистов.
Ранее "Комментарии" писали о том, что парень и девушка готовили теракт у Эйфелевой башни.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Ку-клукс-клан, лидер, США, убийство
Последние новости
|
10:50
|
10:47
|
10:37
|
10:30
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0