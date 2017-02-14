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В США лидера радикальной группировки убили в семейной ссоре

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Фрэнк Анкона состоял в радикальной группировке более 30 лет

В убийстве главы одной из группировок  Ку-клукс-клана обвиняют его жену и пасынка

Лидер радикальной ультраправой организации Ку-клукс-клан Фрэнк Анкона был убит в ходе семейной ссоры. К такому выводу пришли правоохранители, предъявив обвинения в убийстве жене радикала и его пасынку. Об этом пишет  The New York Times.

Известно, что  11 февраля тело лидера Ку-клукс-клана было обнаружено на  берегу реки Миссури в городе Белград. Следствие располагает данными, что семейная ссора произошла 9 февраля. После этого супруга  Фрэнка Анкона - 44-летняя Малисса Анкона и пасынок 24-летний Пол Джинкерсон отвезли тело 51-летнего мужчины к реке, где в субботу, 11 февраля оно и было обнаружено.

На теле убитого выявлены огнестрельные ранения головы. По одной версии, убийство было совершено из дробовика, по другой — из пистолета.

Известно, что Анкона был членом радикальной организации более 30 лет. Всего в настоящее время в США действуют почти 30 соперничающих друг с другом группировок Ку-клукс-клан. Они конкурируют в деле привлечения сторонников, пожертвований, внимания СМИ и за право называться истинными последователями первых членов организации.

Группировка убитого не считается крупной и особо влиятельной в стране, хотя имеет довольно многочисленных сторонников и активистов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что парень и девушка готовили теракт у Эйфелевой башни.

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Теги: Ку-клукс-клан, лидер, США, убийство

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