В США лидера радикальной группировки убили в семейной ссоре

В убийстве главы одной из группировок Ку-клукс-клана обвиняют его жену и пасынка

Лидер радикальной ультраправой организации Ку-клукс-клан Фрэнк Анкона был убит в ходе семейной ссоры. К такому выводу пришли правоохранители, предъявив обвинения в убийстве жене радикала и его пасынку. Об этом пишет The New York Times.

Известно, что 11 февраля тело лидера Ку-клукс-клана было обнаружено на берегу реки Миссури в городе Белград. Следствие располагает данными, что семейная ссора произошла 9 февраля. После этого супруга Фрэнка Анкона - 44-летняя Малисса Анкона и пасынок 24-летний Пол Джинкерсон отвезли тело 51-летнего мужчины к реке, где в субботу, 11 февраля оно и было обнаружено.

На теле убитого выявлены огнестрельные ранения головы. По одной версии, убийство было совершено из дробовика, по другой — из пистолета.

Известно, что Анкона был членом радикальной организации более 30 лет. Всего в настоящее время в США действуют почти 30 соперничающих друг с другом группировок Ку-клукс-клан. Они конкурируют в деле привлечения сторонников, пожертвований, внимания СМИ и за право называться истинными последователями первых членов организации.

Группировка убитого не считается крупной и особо влиятельной в стране, хотя имеет довольно многочисленных сторонников и активистов.

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