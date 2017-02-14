Спецоперация в Турции: более 500 человек задержаны

Спецоперация прошла одновременно в 25 провинциях, а также в Стамбуле и Измире

Более 500 человек задержаны полицией Турции в ходе спецоперации, которая прошла 13 февраля одновременно в 25 провинциях страны, а также в Стамбуле и Измире.

Турецкие власти сообщают о 544 задержанных по подозрению в связи с рабочей партией Курдистана, выступающей за создание курдской автономии в составе Турции.

При проведеннии обысков были выявлены многочисленные запасы оружия и боеприпасов.

Напомним, ранее в Турции полиция в рамках нескольких операций в шести провинциях задержала по меньшей мере 400 подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

Ранее «Комментарии" писали о том, что из Афинского суда эвакуировали людей из-за угрозы ракетного удара.