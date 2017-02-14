СМИ сообщили об убийстве брата главы КНДР

Предполагают, что для устранения брата главы государства использовали отравленные иглы
Старший сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, 45-летний Ким Чон Нам убит в Малайзии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рёнхап.
По данным агентства, Ким Чон Нам предположительно был убит в аэропорту столицы Малайзии отравленными иглами. Покушение совершили две женщины.
Ким Чон Нам — старший сын Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Получил образование на Западе и какое-то время считался наследником своего отца. После ссоры с отцом Ким Чон Нам покинул КНДР и поселился в в Шанхае, более никогда не возвращался в Северную Корею.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Совбез ООН осудил испытание КНДР баллистической ракеты.
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Теги: брат, Ким Чен Ын, КНДР, убийство
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