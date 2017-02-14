В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы

Взрывчатка была заложена в припаркованном автомобиле, который был подорван в промышленной зоне города Эль-Байяа
Сегодня в южной части Багдада взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли 4 человека, 14 получили ранения, сообщили в иракской полиции.
«Заминированный автомобиль взорвался в промышленной зоне южного Багдада во вторник, погибли по меньшей мере четыре человека», - говорится в сообщении.
Пока что ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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Источник: AFP
Теги: автомобиль, Багдад, взрыв, взрывчатка
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