В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы

Взрывчатка была заложена в припаркованном автомобиле, который был подорван в промышленной зоне города Эль-Байяа

Сегодня в южной части Багдада взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли 4 человека, 14 получили ранения, сообщили в иракской полиции.

«Заминированный автомобиль взорвался в промышленной зоне южного Багдада во вторник, погибли по меньшей мере четыре человека», - говорится в сообщении.

Пока что ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.