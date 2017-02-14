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В Индонезии запретили День святого Валентина

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Индонезия

Праздник противоречит мусульманским традициям, считают власти страны

В Индонезии в нескольких регионах по религиозным соображениям запретили празднование Дня святого Валентина. 

В городе Макасар и на острове Сулавеси провела массовое изъятие презервативов с прилавков магазинов. По мнению властей, реализация контрацептивов велась бесконтрольно и теперь продавцам магазинов запрещено их продавать молодежи. 

Кроме того, стало известно, что с 2012 года празднование Дня святого Валентина запрещено местными духовными властями страны.

Как сообщали «Комментарии», так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов считает недопустимым празднование Дня святого Валентина в школах республики. По его словам, праздник не имеет никакого отношения к православию и традициям страны.

Также сообщалось о том, что на территории Пакистана запрещено праздновать День святого Валентина. Такое решение принял Высший суд Исламабада.

Данное постановление было вынесено судом после рассмотрения петиции, авторы которой утверждают, что данный праздник не является частью мусульманских традиций и требуют его запрета.

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Источник: «Лента.ру»,

Теги: День влюбленных, День св. Валентина, День святого Валентина, запрет, Индонезия, праздник

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