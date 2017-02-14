Британская монархиня открыла центр борьбы с хакерами

Кибератаки на Великобританюю происходят не менее двух раз в сутки

Штаб-квартиру нового национального Центра кибербезопасности сегодня открыли Лондоне. В церемонии участвовала королева Великобритании Елизавета II.

Центр будет обеспечить более полноценную защиту Великобритании от кибернападений, а также координировать действия в случае таких инцидентов. Об этом сообщает BBC.

«Мы хотим, чтобы Великобритания стала самой трудной мишенью», - сказал глава Центра кибербезопасности Киран Мартин.

По его словам, не мнее 60 раз в месяц Великобритания подвергается серьезным кибератакам, то есть они происходят дважды в сутки.

За последние три месяца Центр выявил 188 подобных нападений второй и третьей категорий. Несмотря на то, что нападений первой категории (наиболее опасной) пока не обнаружено, Центр готов к любому развитию событий.

«Мы сталкивались с большими хищениями личных данных, вторжениями представителей враждебных государств, сбором данных о критически важных объектах национальной инфраструктуры, и наша задача состоит в том, чтобы как можно эффективнее с этим бороться», - говорит Киран Мартин.

Ранее "Комментарии" писали о том, что хакеры украли миллиард.