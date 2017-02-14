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Группировка «Исламское государство» запретила носить красную одежду даже младенцам

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Красную одежду запретили на западе Мосула

Запрет касается жителей подконтрольной боевикам ИГИЛ части иракского Мосула

В западной части иракского Мосула запретили носить одежду красного цвета. Такое распоряжение исходит от руководства террористической группировки «Исламское государство». Причем указ касается даже младенцев. Об этом сообщает  телеканал  "Ас-Сумария» в подконтрольной террористам части Мосула.

«Запрет ношения одежды красного цвета говорит об опасениях террористов в связи с Днем влюбленных. Они считают, что празднование этого события станет для них личным вызовом», — сказал собеседник канала, пожелавший не называть своего имени.

Ранее "Комментарии" писали о том, что иракские военные отвоевали у ИГИЛ территории христианских святынь.

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Теги: ИГИЛ, Ирак, запрет, красный

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