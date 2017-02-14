«Микки Маус» обокрал туриста в Нью-Йорке

Полицейские вышли на злоумышленника в течение часа
В Нью-Йорке мужчина в костюме Микки Мауса украл кредитную карту у туриста. Об этом сообщает газета New York Post.
Это произошло на Бродвее. Изображавший Микки Мауса 52-летний Лестер Менгерсен взял 120 долларов с 21-летнего путешественника из штата Теннесси за совместную фотографию.
После фотографирования турист обнаружил пропажу кредитной карты. Молодой человек также выяснил, что с нее сняли 310 долларов.
Американская полиция вышла на злоумышленника в течение часа. Теперь он предстанет перед судом.
Ранее «Комментарии" писали о том, что 13 украинских сайтов воруют данные банковских карт.
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Теги: воровство, деньги, карта, Микки Маус, Нью-Йорк
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