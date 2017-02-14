Над Бразилией зафиксировали вход в «параллельный мир» (фото)

Необычный небесный узор был предвестником дождя

В небе над Бразилией бразильский фотограф Helio C. Vital увидел необычную тучу, которая напоминает вход в параллельный мир.

Необычное облако появилось за полчаса до захода Солнца и как выяснилось позже, стало предвестником грозы, пишет gogetnews.info.

Такие образования часто называют «шквальными», или же низкими облаками, которые скручены в трубы.