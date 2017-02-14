Турок застрелил из ружья свою русскую жену и детей

Генконсульство России в Анталье подтвердило эту информацию

Житель Антальи, 60-летний турецкий предприниматель Муаммар Гюль днем в собственном доме отравил своего 13-летнего сына и 15-летнюю дочь и застрелил свою 37-летнюю жену Анну из помпового ружья. Местные СМИ уточняют, что убийца подсыпал пестицид в сладости, тем самым отравив своих детей Виктора и Лейлу, а затем супругу.

Совершив злодеяния, турок застрелился. Предположительно мужчина находился в невменяемом состоянии.

Перед тем как покончить с собой, Муаммар позвонил в полицию и сообщил о преступлении, передает турецкая газета Hurriyet. Тела четырех человек были отправлены в морг. Предстоит судебно-медицинская экспертиза. Расследование инцидента продолжается.