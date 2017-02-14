В Израиле отменили старость

Теперь каждый старик сможет ощущать себя просто «старожилом»

Кнессет утвердил в третьем (окончательном) чтении поправку к закону о социальном страховании, предусматривающем изменение в названии государственного пособия, которое выплачивается гражданам, достигшим пенсионного возраста, сообщает 9tv.co.il.

Как сообщалось ранее, согласно правительственному законопроекту, объединенному с аналогичными законодательными инициативами, «пособие по старости» будет отныне называться «пособие для старожилов».

Это сделано из соображений политической корректности – чтобы слово «старость», которое, по мнению авторов законопроекта, имеет негативный оттенок, не ущемляло чувства получателей этого пособия.