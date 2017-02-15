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Власти США в смерти брата Ким Чен Ына винят спецслужбы КНДР

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Ким Чон Нам — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим

Способ устранения сводного брата главы Северной Кореи достоверно не известен

Власти США считают, что за убийством 46-летнего сводного брата лидера КНДР Ким Чон Нама  стоят северокорейские спецслужбы. Об этом во сообщает Reuters, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

Американские специалисты пока не смогли установить способ, каким был устранен Ким Чон Нам.

Напомним, о смерти брата глава КНДР Ким Чен Ына стало известно 14 февраля. СМИ сообщили, что его атаковали в аэропорту неизвестные женщины, которые применили в качестве орудия убийства отравленные иглы.

Малазийские власти подтвердили его смерть и сообщили, что Ким Чон Нам прибыл в аэропорт, чтобы улететь из Куала-Лумпура в Макао.

Ким Чон Нам  — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Он изначально не рассматривался как будущий глава государства, но некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений и впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и не возвращался на родину.

Ранее «Комментарии» писали о том, что Совбез ООН осудил испытание КНДР баллистической ракеты.

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Теги: аэропорт, брат, Ким Чен Ын, КНДР, Малайзия, убийство

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