УКРАИНА

МИР

|||
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Мир

Венецианский карнавал охраняет полиция в масках (фото)

0

В Венецию съехались сотни тысяч туристов на всемирно известный карнавал

Подобные меры безопасности предприняты во второй раз за всю историю карнавала

В Венецию съехались сотни тысяч туристов на всемирно известный карнавал, который стартовал в минувшие выходные водными световыми шоу на лодках и гондолах.

Опасаясь терактов, на празднике приняли специальный антитеррористический план действий. Так, на центральной площади Святого Марка дежурят полицейские, а в материковых районах Венеции (Местре, Маргера) выставили заградительные барьеры, чтобы туда не могли въехать грузовики и повторить берлинскую атаку.

Главным сюрпризов феерии, несомненно, стали полицейские и спецагенты, работающие под прикрытием. Как во времена Джакомо Казановы, они следят за поддержанием правопорядка облачившись в маски, под которыми карабинеры и офицеры полиции скрывают свою личность от потенциальных террористов.

Гостям разрешили не снимать маски при входе на площадь, но затем они обязаны открыть лицо.

Впервые Венецианский карнавал прошел без масок в прошлом году, после теракта в Париже в ноябре 2015 года, когда исламисты убили более ста человек.

Карнавал продлится до 28 февраля – «жирного вторника» и последнего дня перед католическим постом.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Венеция, карнавал, маски, полиция, шоу

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Венеции проходит ежегодный карнавал

В Венеции проходит ежегодный карнавал

"> Полиция разбирается с незаконной свалкой под Львовом

Полиция разбирается с незаконной свалкой под Львовом

"> На карнавале в Рио начался конкурс-парад школ самбы

На карнавале в Рио начался конкурс-парад школ самбы

"> В Риме начался красочный карнавал

В Риме начался красочный карнавал

Новости партнеров

Тимошенко подякувала Гройсману за «валентинку»
krasivo-zhit-ne-zapretish-posle-tufel-za-e40-tys-timoshenko-prokatilas-na-chastnom-samolete-za-e10-tysЛідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко відповіла на звинувачення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана: “Всі ці образи – це свідчення слабкості і нездатності діяти морально,
ВІЛ-інфікованим можуть дозволити усиновлювати дітей
photodune-6871836-paper-family-in-hands-mМіністерство охорони здоров’я пропонує надати можливість ВІЛ-інфікованим людям усиновлювати дітей. Для цього відомство запропонувало наказу, що виключає ВІЛ-інфекцію з переліку хвороб, за наявності яких

Последние новости

22:11

Венецианский карнавал охраняет полиция в масках (фото)

21:56

Президент провел масштабные перестановки в СБУ

21:33

В Израиле отменили старость

21:04

Украинцы экономят на зимнем отдыхе

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

В Донецке продолжили красивую традицию на День Святого Валентина (ФОТО)

В Донецке продолжили красивую традицию на День Святого Валентина (ФОТО) »

Харьков

Арестовали водителя, сбившего школьника и скрывшегося с места аварии

Арестовали водителя, сбившего школьника и скрывшегося с места аварии »

Запорожье

СРОЧНО! Порошенко убрал из запорожского СБУ Шмитько

СРОЧНО! Порошенко убрал из запорожского СБУ Шмитько »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:



PRICE.UA
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
При відтворенні або цитуванні статей, опублікованих на Інформаційно-аналітичному порталі «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua), вказівки імені авторів та джерела обов'язково. Інтернет-ресурсам заборонено цитувати й відтворювати текстові матеріали Інформаційно-аналітичного порталу «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua) без вказівки активного гіперпосилання на www.comments.ua (не закритим від індексування пошуковими системами) безпосередньо в тексті новини, не нижче другого абзацу, а також вносити зміни в тексти без письмового дозволу редакції порталу. Передрук, копіювання або відтворення інформації, що містить посилання на інформаційні агентства «Інтерфакс-Україна», «Українські новини», УНІАН, в будь-якому вигляді суворо заборонені. Фотографії, зображення належать правовласникам. Редакція порталу може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за авторські матеріали. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. У розділі «Дайджест» публікуються матеріали, раніше опубліковані іншими ЗМІ.