Венецианский карнавал охраняет полиция в масках (фото)

Подобные меры безопасности предприняты во второй раз за всю историю карнавала

В Венецию съехались сотни тысяч туристов на всемирно известный карнавал, который стартовал в минувшие выходные водными световыми шоу на лодках и гондолах.

Опасаясь терактов, на празднике приняли специальный антитеррористический план действий. Так, на центральной площади Святого Марка дежурят полицейские, а в материковых районах Венеции (Местре, Маргера) выставили заградительные барьеры, чтобы туда не могли въехать грузовики и повторить берлинскую атаку.

Главным сюрпризов феерии, несомненно, стали полицейские и спецагенты, работающие под прикрытием. Как во времена Джакомо Казановы, они следят за поддержанием правопорядка облачившись в маски, под которыми карабинеры и офицеры полиции скрывают свою личность от потенциальных террористов.

Гостям разрешили не снимать маски при входе на площадь, но затем они обязаны открыть лицо.

Впервые Венецианский карнавал прошел без масок в прошлом году, после теракта в Париже в ноябре 2015 года, когда исламисты убили более ста человек.

Карнавал продлится до 28 февраля – «жирного вторника» и последнего дня перед католическим постом.