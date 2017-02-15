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Острова Греции не получат безвизовый статус

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Турки, иранцы и россияне компенсировали Греции потери от снижения турпотока из Европы

Еврокомиссия запретила стране принимать на свои острова туристов из Ирана, Турции и России без виз

Власти Греции обратились в ЕС с просьбой разрешить свободный въезд туристов из Турции, России и Ирана на острова Эгейского моря или упростить для них визовые формальности по прибытии. По мнению греческой стороны, такие меры стимулировали бы круизный туризм в данной части Эгейского моря и помогли бы восстановиться экономике островов (о. Кос, Самос Хиос, Лесбос и др.), которая серьезно пострадала от притока мигрантов и беженцев. Реализацию проекта предлагалось начать с марта 2017 года для туристов из Ирана, с апреля – для россиян и гостей из Турции.

Однако Еврокомиссия отказалась упростить правила въезда, а также не продлила действие специальной визовой программы для турецких визитеров, которая действовала с 2012 года. В рамках этого пилотного проекта граждане Турции, прибывая в порты восточных островов Эгейского моря морским транспортом, получали краткосрочную визу для посещения этих территорий. Действие этой программы закончилось 30 октября 2016 года, и, по мнению еврочиновников, не может быть продлено из соображений безопасности.

Турбизнес острова Лесбос уже раскритиковал решение Еврокомиссии. В совместном заявлении Ассоциации отельеров и Союза туризма Лесбоса говорится: «Европейская комиссия приняла решение покончить с туризмом на восточных островах Эгейского моря, начиная с Лесбоса, стремясь превратить их в приемный терминал для беженцев и иммигрантов».

Греческое правительство обратится в Еврокомиссию с просьбой пересмотреть решение, но в этом году добиться положительного решения уже не получится.

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Теги: визы, Греция, Еврокомиссия, острова, туристы

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