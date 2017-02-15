Индия установила космический рекорд, обойдя достижение России

Индийская ракета вывела на орбиту 104 спутника
Сразу 104 спутника запустила в космос Индия и таким образом установила мировой рекорд по числу спутников, запущенных с помощью одной ракеты. Об этом пишет ВВС.
Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда Россия за один раз запустила 37 спутников в 2014.
Ракета со спутниками стартовала из космического центра имени Сатиша Дхавана в Бенгальском заливе.
Любопытно, что 101 из запущенных спутников произведен в других странах. В частности, 96 из них принадлежат американским компаниям.
Эксперты считают этои запуск историческим не только по количеству спутников, но и по тому факту, что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Россия готовит к испытаниям туристический космический корабль.
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