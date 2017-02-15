Индия установила космический рекорд, обойдя достижение России

Индийская ракета вывела на орбиту 104 спутника

Сразу 104 спутника запустила в космос Индия и таким образом установила мировой рекорд по числу спутников, запущенных с помощью одной ракеты. Об этом пишет ВВС.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда Россия за один раз запустила 37 спутников в 2014.

Ракета со спутниками стартовала из космического центра имени Сатиша Дхавана в Бенгальском заливе.

Любопытно, что 101 из запущенных спутников произведен в других странах. В частности, 96 из них принадлежат американским компаниям.

Эксперты считают этои запуск историческим не только по количеству спутников, но и по тому факту, что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Россия готовит к испытаниям туристический космический корабль.