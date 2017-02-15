Стрелявший скрылся с места ЧП на своем автомобиле, правоохранители ведут его поиск
Один человек погиб и один получил ранение в результате стрельбы, которую открыл в офисе сотрудник кредитной компании. Инцидент произошел в префектуре Ибараки возле Токио. В городе Камису.
Открывший стрельбу по своим коллегам сотрудник после этого скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Мотивы его поступка пока не известны. Правоохранители ведут поиск стрелка.
По японским законам, разрешение на покупку огнестрельного оружия в стране получить нельзя, а его хранение считается уголовным преступлением.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Запорожье убийца двоих людей выстрелил в себя перед копами.
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В Японии сотрудник кредитной компании открыл стрельбу в офисе
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