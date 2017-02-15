Появилось изображение возможной убийцы брата лидера КНДР

Правоохранители анализируют записи камер наблюдения аэропорта Куала-Лумпура

Женщину, которая может быть причастна к убийству брата главы Северной Кореи Ким Чен Нама, запечатлели камеры наблюдения в столичном аэропорту Малайзии. Об этом пишет издание Star.

По данным издания, местная полиция анализирует записи камер видеонаблюдения международного аэропорта в Куала-Лумпур. В объектив камеры попала одна из женщин, которая, предположительно, приблизилась к Ким Чен Наму. Издание описывает ее как «относительно молодую женщину, на которой была белая кофта с длинным рукавом и мини-юбка».

Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем уехали на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты, в свою очередь, заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы.

Известно, что старший брат лидера КНДР давно покинул страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом.

Убийство Ким Чен Нама было совершено в понедельник в аэропорту Малайзии перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи.

Ранее «Комментарии" писали о том, что власти США в смерти брата Ким Чен Ына винят спецслужбы КНДР.