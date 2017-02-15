По делу убийства брата главы КНДР задержана гражданка Малайзии

Подозреваемую задержали в аэропорту Куала-Лумпура, где в понедельник и произошло убийство Ким Чен Нама

В рамках расследования убийства Ким Чен Нама (брата лидера КНДР) полиция Малайзии задержала гражданку Мьянмы. Об этом сообщает телеканал Bernama.

Известно лишь то, что женщину задержали в международном аэропорту Куала-Лумпура, где в понедельник и произошло убийство Ким Чен Нама. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено убийство Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. По разным версиям, его могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Также сегодня стало известно, что возможных убийц запечатлели камеры слежения в аэропорту.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Сеул расскажет северокорейцам об убийстве брата их лидера.