По делу убийства брата главы КНДР задержана гражданка Малайзии

Подозреваемую задержали в аэропорту Куала-Лумпура, где в понедельник и произошло убийство Ким Чен Нама
В рамках расследования убийства Ким Чен Нама (брата лидера КНДР) полиция Малайзии задержала гражданку Мьянмы. Об этом сообщает телеканал Bernama.
Известно лишь то, что женщину задержали в международном аэропорту Куала-Лумпура, где в понедельник и произошло убийство Ким Чен Нама. Других подробностей пока не сообщается.
Напомним, в понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено убийство Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. По разным версиям, его могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Также сегодня стало известно, что возможных убийц запечатлели камеры слежения в аэропорту.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Сеул расскажет северокорейцам об убийстве брата их лидера.
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