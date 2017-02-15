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Мир

В Доминикане во время прямого эфира расстреляли журналистов

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Убийство в прямом эфире радио произошло 14 февраля

Погибли два журналиста, еще одна женщина получила ранения

Во вторник 14 февраля в городе Сан Педро де Макорис к востоку от столицы Доминиканской республики были застрелены два журналиста, ведущие прямой радоэфир. Об этом пишет ВВС.

Один из журналистов в ходе эфира вел также прямую Фейсбук-трансляцию. На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины  прерывается звуками выстрелов и женскими криками.

Кроме Медины погиб также продюсер доминиканского радио 103FM Лео Мартинес. И еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

Полиция сообщает о задержании трех подозреваемых в совершении этого преступления. Обвинения им пока не предъявлены, мотивы преступления пока также остаются неизвестными.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Запорожье убийца двоих людей выстрелил в себя перед копами.

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Теги: Доминикана, журналисты, прямой эфир, радио, убийство

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