В Доминикане во время прямого эфира расстреляли журналистов

Погибли два журналиста, еще одна женщина получила ранения
Во вторник 14 февраля в городе Сан Педро де Макорис к востоку от столицы Доминиканской республики были застрелены два журналиста, ведущие прямой радоэфир. Об этом пишет ВВС.
Один из журналистов в ходе эфира вел также прямую Фейсбук-трансляцию. На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины прерывается звуками выстрелов и женскими криками.
Кроме Медины погиб также продюсер доминиканского радио 103FM Лео Мартинес. И еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.
Полиция сообщает о задержании трех подозреваемых в совершении этого преступления. Обвинения им пока не предъявлены, мотивы преступления пока также остаются неизвестными.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Запорожье убийца двоих людей выстрелил в себя перед копами.
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Теги: Доминикана, журналисты, прямой эфир, радио, убийство
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