Американец установил рекорд по забиванию гвоздей головой (видео)

Американец Джон Ферраро за 2 минуты забил головой 38 гвоздей
Рекорд установили в прямом эфире итальянского шоу Lo Show Dei Record.
У Джона очень толстая кость черепной коробки, она в 2,5 раза превышает кость обычного человека.
О своей особенности мужчина узнал, когда в детстве, играя в догонялки со всего размаха врезался головой в дверь.
Сейчас Джон Ферраро выступает на ринге, где его называют «молотоголовым».
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Теги: гвоздь, голова, Книга рекордов Гиннеса, США
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