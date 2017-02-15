Американец установил рекорд по забиванию гвоздей головой (видео)

Американец Джон Ферраро за 2 минуты забил головой 38 гвоздей

Рекорд установили в прямом эфире итальянского шоу Lo Show Dei Record.

У Джона очень толстая кость черепной коробки, она в 2,5 раза превышает кость обычного человека.

О своей особенности мужчина узнал, когда в детстве, играя в догонялки со всего размаха врезался головой в дверь.

Сейчас Джон Ферраро выступает на ринге, где его называют «молотоголовым».