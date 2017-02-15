В Абхазии автобус с россиянами забросали камнями, есть пострадавшие

Несколько туристов получили ушибы и порезы, в том числе пятилетний ребенок
Неподалеку от ресторана «Гагрипш» который расположен в Приморском парке в Старой Гагре неизвестные забросали камнями туристический автобус, который после экскурсии возвращался обратно в Сочи.
Всего в автобусе находилось 52 человека - дети и взрослые.
«Неизвестные из кустов закидали камнями автобус с возвращавшимися в Россию туристами. В автобусе находились 52 человека, среди них пятеро детей», - говорится в сообщении.
В результате, несколько туристов получили легкие ушибы и порезы, в том числе пятилетний ребенок, сидевший под разбитым окном.
Водитель туристического автобуса вызвал милицию, однако задержать хулиганов не удалось.
Водителю автобуса и туристам пришлось пересесть уже в третий автобус и в сопровождении сотрудников ГАИ добраться до границы.
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Источник: , Apsnylife
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