В Абхазии автобус с россиянами забросали камнями, есть пострадавшие

Несколько туристов получили ушибы и порезы, в том числе пятилетний ребенок

Неподалеку от ресторана «Гагрипш» который расположен в Приморском парке в Старой Гагре неизвестные забросали камнями туристический автобус, который после экскурсии возвращался обратно в Сочи.

Всего в автобусе находилось 52 человека - дети и взрослые.

«Неизвестные из кустов закидали камнями автобус с возвращавшимися в Россию туристами. В автобусе находились 52 человека, среди них пятеро детей», - говорится в сообщении.

В результате, несколько туристов получили легкие ушибы и порезы, в том числе пятилетний ребенок, сидевший под разбитым окном.

Водитель туристического автобуса вызвал милицию, однако задержать хулиганов не удалось.

Водителю автобуса и туристам пришлось пересесть уже в третий автобус и в сопровождении сотрудников ГАИ добраться до границы.