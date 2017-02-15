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Палестина допускает создание единого с Израилем государства

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Израиль и Палестина могут договориться

Палестина готова идти на компромисс с Израилем при одном условии

Власти Палестины не исключают создание единого с Израилем демократического и светского государства, где бы палестинцы получили бы право голоса. Об этом заявил секретарь Организации освобождения Палестины, официальный представитель на переговорах с Израилем Саиб Арикат.

«Альтернативой двум государствам могло бы стать создание одного демократического государства, свободного от всякой религиозности, в котором бок о бок на равных живут мусульмане, христиане и иудеи», - отметил он. 

 Он отметил, что такой вариант является болезненным компромиссом палестинцев по признанию власти Израиля над более 78% исторической Палестины.  Также он напомнил, что на сегодняшний день почти шесть миллионов палестинцев живут под израильским контролем, в то время как почти шесть миллионов палестинцев живут в изгнании.

Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас допускал достижение мира с Израилем, но Палестина возобновит переговоры только если Израиль прекратит строительство еврейских поселений на палестинской территории.

Как сообщали «Комментарии», 23 декабря прошлого года Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права».

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Источник: , The Times of Israel

Теги: Израиль, конфликт, Палестина, поселения

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